Mostra de Cinema das Missões anuncia os filmes da sua terceira edição

Tela de cinema e cadeiras são colocadas dentro da catedral do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Iason e Darius Pippi / Divulgação

A Mostra de Cinema das Missões anunciou os filmes selecionados para sua terceira edição, que será realizada nos dias 20, 21 e 22 de novembro. A programação é com entrada franca e tem sessões dentro da catedral do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, no noroeste do RS.

Há 260 cadeiras, e as exibições começam sempre às 20h. Os ingressos gratuitos devem ser retirados via site Sympla.

Segundo a divulgação do evento, os curtas, médias e longas-metragens têm em comum o tripé temático desta edição: multietnicidades, territorialidade e natividades. Onze países estão representados, incluindo Suíça, México e Iraque.

"A programação começa com nuances da natureza da vida na terra, trazendo temas e histórias sobre como nos espalhamos pelo território", explica Manuela Fetter Nicoletti, cocriadora e diretora curatorial do evento. "Depois, reflete sobre a nossa relação com a terra e tudo que parte dela ou acaba nela, em termos de solo, nutrientes e benesses, mas também no que se refere a costumes, abordagens e equívocos. A seleção ainda perpassa histórias criativas sobre nossa capacidade de adaptação e transição e trata sobre resiliência natural e orgânica, nos conectando com diferentes entornos e atmosferas."

A primeira sessão, no dia 20, tem início com One Earth, One Soil (2024), de Nawal Jorio, Jakob Gehrmann e Tobias Drilling, uma obra experimental apocalíptica e futurista da Suíça. Depois, será a vez da comédia gaúcha Todos os Bebês Nascem Pelados em Cachoeira do Sul (2025), de Thiago Beckenkamp e Eduarda Rodrigues. A exibição ainda conta com a animação belga Don’t Give Them Room to Grow (2024), de Karine Bille; "passa pela poesia visual do cinema negro" com O Céu não Sabe meu Nome (2024), de Carol Aó; e "viaja pelos excessos do peso imobiliário para o bem-estar" com o documentário norte-americano The Paradise Next Door (2021), de Lance Oppenheim. O último título é um conto de cordel encantado do nordeste brasileiro, A Lenda dos Cavaleiros da Água (2024), de Helen Quintans.

No dia 21, a curadoria destaca a produção mexicana Flores de la Llanura (2022), de Mariana X. Rivera, que faz uma ode à cultura e à tradição nativa, além de quatro filmes rodados no Brasil: Mãe da Manhã (2025), de Clara Trevisan; Amarela (2024), de André Hayato Saito; a animação A Menina e o Pote (2024), de Valentina Homem e Tati Bond; e Arame Farpado (2025), de Gustavo de Carvalho.

O encerramento da mostra, no dia 22, começa com Uno (2017), de Javier Marco, um conto de pescador da Espanha. Na sequência, vem a animação portuguesa Percebes (2024), de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves. Depois, a mostra leva o público a conhecer a aridez das cidades reduzidas a pó no Oriente Médio com o iraquiano My Mother's Hands (2022), de Kardina Hemn. A programação inclui o vencedor da mostra de curtas-metragens do mais recente Festival de Gramado, o mineiro FrutaFizz (2025), de Kauan Okuma Bueno. Fechando a noite, tem o filme suíço Assigned (2024), de Aude Sublet.

O evento conta ainda com uma programação paralela, com exibições de filmes na Sala Sacristia. Esses títulos serão exibidos no período de visitação do sítio arqueológico, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h. E há também palestras e debates realizados nos três dias, das 10h às 17h no Tenondé Park Hotel, na cidade de São Miguel das Missões.

A terceira edição do projeto é apresentada pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da John Deere, apoio do Iphan, da Prefeitura de São Miguel das Missões, do Tenondé Park Hotel, da Redeparts e do Sicredi, apoio cultural do MEA - Memorial da Evolução Agrícola e realização do Instituto Estrela Radiante e da Lora.movie.

Acompanhe as novidades do evento pelo Instagram ou no site.

