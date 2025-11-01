Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Filme japonês nota 10 tem duas sessões de graça em cinema de Porto Alegre

Sala Redenção da UFRGS exibe nesta segunda-feira (3) e na quinta (6) "Monster" (2023), do diretor Hirokazu Kore-eda

