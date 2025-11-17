Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Experiência imersiva e interativa
Filme em realidade virtual dirigido por gaúcho e premiado no Festival de Veneza tem sessões na Capital

O curta de animação "Da Praça Central" (2021), de Pedro Harres, terá exibições nesta terça (18), das 14h às 19h, na Cinemateca Capitólio

Ticiano Osório

