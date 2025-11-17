Filme em realidade virtual dirigido por gaúcho e premiado no Festival de Veneza tem sessões na Capital

Detalhe do curta "Da Praça Central", de Pedro Harres. Pedro Harres / Divulgação

A Cinemateca Capitólio, no Centro Histórico de Porto Alegre, realiza nesta terça-feira (18) novas sessões de Da Praça Central (From the Main Square, 2021), curta-metragem de animação em realidade virtual escrito e dirigido pelo gaúcho Pedro Harres. As exibições serão das 14h às 19h, por ordem de chegada, com dois espectadores por vez — o curta tem 19 minutos de duração, e há empréstimo do óculos VR. Trata-se de "uma experiência imersiva e interativa", assegura o diretor.

Nascido em Porto Alegre, formado em Produção Audiovisual pela Unisinos e em Filosofia pela UFRGS, Harres é um diretor, animador, roteirista e artista multimídia radicado em Berlim. Na Alemanha, se tornou mestre em Direção de Animação pela Babelsberg Film Universität.

Seu currículo inclui os curtas Um Animal Menor (2010, com Marcos Contreras), que valeu a Elisa Volpatto o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado, e Castillo y el Armado (2014), premiado pelo público no Fantaspoa, o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre.

Da Praça Central é baseado nos desenhos de Dani Eizirik e tem programação de Douglas Cavalli Rachevsky e ilustrações adicionais de Paulo Lange. Trata-se do trabalho prático de conclusão do seu mestrado, marca sua estreia em realidade virtual e também foi laureado. Recebeu o Grande Prêmio do Júri na mostra competitiva Immersive do 79° Festival de Veneza e conquistou troféus nos festivais de animação de Annecy (na França) e de Manchester (na Inglaterra), entre outras distinções.

No seu site, Pedro Harres descreve o filme assim: "Este projeto é o resultado de viver em Berlim e acompanhar o Brasil a distância durante os últimos quatro anos. O roteiro escrito é uma colagem de absurdos urbanos, algumas vezes engraçados, outras vezes brutais, que surgem em sociedades em processo de polarização política e colapso ambiental.

Visualmente, combina o estilo de desenho de Dani Eizirik com as animações 2D de Samuel Patthey e Sophia Schönborn. Contar essa história de forma interativa em realidade virtual foi um grande desafio. Trata-se de uma linguagem audiovisual nova que ainda está descobrindo a si mesma. Nesse caminho, ela pega muitas coisas emprestadas do cinema, do vídeo game e do teatro de rua, mas tudo demanda adaptação. Não há um cânone estabelecido e tampouco havia um modelo em que se espelhar. No início, sinceramente não sabíamos como estruturar a experiência, tanto em termos técnicos quanto narrativos. Tudo foi acontecendo na base da experimentação, tentativa e erro. Ainda bem que contávamos com o auxílio e a paciência da Universidade Babelsberg e uma equipe apaixonada".

Já a sinopse é a seguinte: "Da Praça Central é o retrato compacto de uma ruptura social em que uma civilização floresce com todas as suas contradições, tornando-se um perigo para si mesma. Uma nova cidade surge, em toda sua diversidade, no entorno de sua praça central. Uma encruzilhada de histórias, edificações, esperanças e conflitos. Culturas se enraízam e laços se estabelecem. Ao longo do tempo, os cidadãos nutrem simpatia por seus iguais, mas também resistência àqueles que são diferentes. Não demora muito para que uma atmosfera de animosidade e polarização se estabeleça".

As sessões na Capitólio fazem parte da mostra Mundificação dos festivais KinoBeat e CineEsquemaNovo. A estreia no RS inclui a exposição de desenhos de Dani Eizirik, "com o processo de criação permitindo ao público apreciar no papel as mesmas construções, vegetações e figuras que habitam a praça virtual", diz o material de divulgação. As ilustrações são fruto de observação e "caminhos errantes" realizados entre 2016 e 2022 em cidades como Porto Alegre, Maquiné, Brasília, Manaus, Santarém, Cidade do México e Porto, além de "vestígios de um deserto inventado".

Pedro Harres já está trabalhando em um novo projeto de VR chamado Lalalabirinto (Lalalabyrinth), com produção alemã.

— Está em fase de protótipo e roteiro — diz o diretor. — Lalalabirinto é um labirinto cheio de situações interativas inusitadas, algumas divertidas, outras assustadoras. Como a vida.

