Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Filmaço da Coreia do Sul que ganhou mais de 300 prêmios estreia na Netflix

Plataforma adiciona nesta quarta-feira (26) ao seu menu "Parasita" (2019), vencedor do Oscar de melhor filme e da Palma de Ouro no Festival de Cannes

