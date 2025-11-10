Diretor de "O Agente Secreto" pisa na bola ao repostar foto de Marina Ruy Barbosa

O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura no set de "O Agente Secreto" (2025). Laura Castor / Divulgação

Diretor e roteirista de O Agente Secreto (2025), Kleber Mendonça Filho é bastante ativo nas redes sociais e, ultimamente, vem postando vários conteúdos relacionados ao representante do Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional.

O cineasta pernambucano compartilha críticas e entrevistas veiculadas na imprensa, notícias sobre premiações e sessões do filme, que estreou nos cinemas na quinta-feira (6), fotos dos eventos de que participa etc.

Nesta segunda-feira (10), Kleber repostou nos stories do Instagram uma foto que a atriz Marina Ruy Barbosa havia publicado. Na legenda, o diretor escreveu: "Marina! Grato.".

Acho que Kleber pisou na bola.

Kleber Mendonça Filho repostou foto que Marina Ruy Barbosa tirou em sessão de "O Agente Secreto". Instagram / Reprodução

Ok, entendo o peso tremendamente positivo da divulgação do filme por uma celebridade que soma 41,5 milhões de seguidores no Instagram (Kleber Mendonça Filho tem 232 mil) e que está na crista da onda por causa de Tremembé (2025) — Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen na série sobre o chamado presídio dos famosos, a produção brasileira mais vista da plataforma de streaming desde seu lançamento no país, em 2016.

Mas todas as salas de cinema exibem o aviso de que é proibido fotografar ou filmar a tela durante a sessão. Marina tirou a foto depois que O Agente Secreto já havia começado. A imagem mostra o momento em que um letreiro informa: "Nossa história se passa no Brasil de 1977, uma época cheia de pirraça...".

Como os stories da atriz comprovam, ela não parou por aí. Gravou e compartilhou pelo menos uma cena do filme.

E todos que frequentamos cinemas sabemos o quanto a luz de um celular atrapalha a experiência do espectador. É uma distração desnecessária, uma falta de educação e um desrespeito com o coletivo.

Ao repostar e agradecer, Kleber Mendonça Filho endossa uma atitude proibida e incômoda. Tanto pior que, como se vê em O Agente Secreto, se viu em Retratos Fantasmas (2023), se lê e se ouve nas entrevistas do diretor, ele considera a sala de cinema um espaço quase sagrado.

Mesmo que a sessão possa ter sido exclusiva para Marina Ruy Barbosa e convidados, o gesto de Kleber pode servir de estímulo para que outras pessoas tirem fotos durante a exibição de um filme.

