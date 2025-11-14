Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Opinião

Deborah Secco começa a filmar "Bruna Surfistinha 2"; veja a primeira foto

Continuação do filme que somou 2,2 milhões de espectadores deve estrear no final de 2026

Ticiano Osório

