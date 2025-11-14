Deborah Secco começa a filmar "Bruna Surfistinha 2"; veja a primeira foto

Deborah Secco nos bastidores da filmagem de "Bruna Surfistinha 2". Fabio Braga / Pivô Audiovisual

Quase 15 anos depois de interpretar um dos papéis mais marcantes de sua carreira, Deborah Secco volta ao set de filmagem como Bruna Surfistinha — a garota de programa que se tornou celebridade depois que escreveu sobre sua história. A primeira foto foi divulgada nesta sexta-feira (14).

As filmagens de Bruna Surfistinha 2 começaram no dia 9 de novembro e seguem até 22 de dezembro, com produção da TvZERO e coprodução da Paramount Pictures e do Telecine. A estreia está prevista para o fim de 2026, com distribuição da Imagem Filmes.

Disponível no Amazon Prime Video, na HBO Max, na Netflix e no Telecine, Bruna Surfistinha (2011) levou 2,2 milhões de pessoas aos cinemas e consolidou a personagem no imaginário popular. Dirigido por Marcus Baldini, o filme adaptou o best-seller O Doce Veneno do Escorpião, de Raquel Pacheco, garota tímida de classe média que se transformou na mais famosa prostituta do Brasil.

Apesar de ter sido dirigido por um jovem estreante e desconhecido (nem tinha página na Wikipédia naquela época), de ser estrelado por uma atriz com mais carisma do que talento e de abordar um tema no qual não raro se descamba para o popularesco ou o escândalo puro, Bruna Surfistinha superou expectativas.

Para começar, não glamorizou a prostituição. Ok, Bruna vê o céu, mas o inferno — da droga, da solidão etc. — está sempre à espreita. O sexo quase nunca é algo erótico: as cenas provocam incômodo — e não necessariamente buscam o choque pelo choque.

Deborah Secco, por sua vez, se não convence como a Raquel adolescente (a gente sabe que está vendo Deborah Secco tentando passar por adolescente), some, no bom sentido, quando encarna Bruna.

Entre os pontos negativos, estão a previsibilidade, ainda que os altos e baixos de Raquel/Bruna sejam verídicos e verossímeis, e as repetições. Um pouco de elipses teria feito bem ao filme, que recebeu três troféus Grande Otelo na premiação da Academia Brasileira de Cinema: melhor atriz, atriz coadjuvante (Drica Moraes) e roteiro adaptado (por Antonia Pellegrino, Homero Olivetto e José Carvalho).

Como será "Bruna Surfistinha 2"?

Segundo o material de divulgação de Bruna Surfistinha 2, a nova trama acompanha "a jornada de autoconhecimento e reinvenção, em que Bruna Surfistinha ressurge como um símbolo que ainda reverbera no inconsciente coletivo". Hoje com 45 anos, Deborah Secco afirma que interpretar Bruna "foi uma experiência transformadora em sua trajetória". Para a atriz, "ainda há muito a ser explorado nessa mulher cuja força e complexidade continuam em sintonia com o presente".

Além de Deborah, retornam ao elenco nomes centrais do primeiro filme: Drica Moraes, como Larissa, a cafetina que viu o despertar de Bruna Surfistinha; Cássio Gabus Mendes, como Huldson, um dos pares românticos da protagonista; e Fabiula Nascimento, como Janine, a antagonista que se torna sua grande amiga. A direção é novamente de Marcus Baldini, com codireção de Carol Minêm — da série Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente (2025) — e roteiro de Mariana Bardan e Eduardo Melo.

Para o diretor, que recentemente assinou O Sequestro do Voo 375 (2023), revisitar Bruna Surfistinha "é tanto um desafio quanto uma oportunidade de olhar para essa história sob um novo prisma: o tempo trouxe maturidade para a personagem e para a atriz, permitindo uma leitura mais profunda e contemporânea de temas que continuam provocando o público".

