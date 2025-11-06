Aleluia! O novo "Frankenstein" vai estrear em cinema de Porto Alegre

Porto Alegre ficou de fora do circuito cinematográfico que antecedeu a estreia de Frankenstein (2025) na Netflix, nesta sexta-feira (7). No RS, o filme do diretor Guillermo del Toro só estreou nos cinemas, no dia 23 de outubro, em Bento Gonçalves e em Passo Fundo.
Agora, a Sala Paulo Amorim traz uma boa notícia para os porto-alegrenses que lamentaram não poder ver na tela grande e com som alto o longa-metragem estrelado por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz: a nova adaptação será exibida a partir do dia 13 de novembro no cinema da Casa de Cultura Mario Quintana.
Publicado em 1818 pela escritora britânica Mary Shelley, Frankenstein tornou-se um clássico da ficção científica e do horror que vive ganhando releituras cinematográficas — como os recentes Titane (2021), de Julia Ducournau, e Pobres Criaturas (2023), de Yorgos Lanthimos.
O mexicano Del Toro, 61 anos, tem no currículo três conquistas no Oscar: o de melhor filme (como um dos produtores) e o de melhor direção, por A Forma da Água (2017), e o de melhor longa de animação, por Pinóquio (2022). Ele também concorreu ao troféu de roteiro original por O Labirinto do Fauno (2006) e novamente disputou o prêmio de melhor filme por O Beco do Pesadelo (2021).
Na trama do seu Frankenstein, Oscar Isaac interpreta Victor Frankenstein, um cientista brilhante, porém egocêntrico, que dá vida a uma criatura em um experimento monstruoso — desencadeando uma tragédia que marca tanto o criador quanto sua criação.
O garoto Christian Convery, da série Sweet Tooth (2021-2024) e do filme O Macaco (2025), faz o papel de Victor quando jovem, e Jacob Elordi, de Priscilla (2023) e Saltburn (2023), encarna o monstro.
Felix Kammerer, o protagonista de Nada de Novo no Front (2022), vive William Frankenstein, irmão mais novo do cientista, e Mia Goth, musa do terror, é Elizabeth Lavenza, sua noiva.
Charles Dance interpreta Leopold, o pai severo e opressor de Victor, e Christoph Waltz também está no elenco, com Harlander, um rico comerciante de armas e patrono de Frankenstein.
É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.
Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano