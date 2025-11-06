Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

Aleluia! O novo "Frankenstein" vai estrear em cinema de Porto Alegre

Adaptação dirigida por Guillermo del Toro entra em cartaz no dia 13 de novembro na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS