"A série sobre o presídio dos famosos pode causar vergonha alheia": veja meu vídeo sobre "Tremembé"

Marina Ruy Barbosa estrela a série "Tremembé" (2025), do Amazon Prime Video. Amazon Prime Video / Divulgação

Tremembé (2025) é um tremendo sucesso no Amazon Prime Video.

A série sobre o chamado presídio dos famosos, em São Paulo, ultrapassou Cangaço Novo (2023) e tornou-se a produção brasileira mais vista da plataforma de streaming desde seu lançamento no país, em 2016.

Confira, a seguir, meu comentário em vídeo sobre a série estrelada por Marina Ruy Barbosa, que faz o papel de Suzane von Richthofen, condenada por mandar matar os pais.

