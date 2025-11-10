Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

10 filmaços que acabaram de estrear no streaming

Lista inclui clássicos e títulos de 2025. Confira os melhores filmes lançados recentemente por Amazon Prime Video (ou por plataformas parceiras), HBO Max, MUBI, Netflix e Telecine

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS