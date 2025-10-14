Irandhir Santos (ao centro) estrela a série e o filme "Coligay", que estão sendo gravados em Porto Alegre. Ventre Studio e Casa de Cinema de Porto Alegre / Divulgação

Nesta terça-feira (14), foi divulgada a primeira foto oficial de Coligay, produção da Ventre Studio e da Casa de Cinema de Porto Alegre, em coprodução com o Canal Brasil e +Galeria, sobre a torcida organizada do Grêmio que foi a primeira do Brasil formada por homossexuais.

As filmagens começaram na primeira semana de outubro na capital gaúcha e incluem o Estádio Olímpico entre os cenários. Haverá uma minissérie de quatro episódios que será exibida pelo Canal Brasil e um longa-metragem, ambos dirigidos por Paulo Machline, com Irandhir Santos no papel principal.

Visto recentemente no ótimo filme Os Enforcados (2024), Irandhir interpreta Ramon, um cabeleireiro que no Brasil dos anos 1970, durante a ditadura militar, "transforma as arquibancadas hostis em palco de resistência, desafiando o preconceito e colorindo o futebol brasileiro", segundo a sinopse divulgada.

Uma das principais fontes de pesquisa para a série e o filme é o livro Coligay: Tricolor e de Todas as Cores (editora Libretos, 2014), do jornalista Léo Gerchmann. O diretor Paulo Machline foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem em 2001 por Uma História de Futebol e assinou também Meu Sangue Ferve por Você (2023), sobre o cantor Sidney Magal.

Com roteiro de Patricia Corso, Raul Perez, Fernando Américo e Luiz Filipe Noé, Coligay promete combinar humor com drama para revisitar um episódio histórico da diversidade no Brasil. O elenco conta com Zé Adão Barbosa, Vini Meneguzzi, Julia Soares, Bruno Fernandes, Edu D'Ávila, Duda Cardoso, Fred Vittola, Edu Mendas e Jana Pellizon.

A direção de fotografia é de Livia Pasqual, a direção de arte, de Richard Tavares, e o figurino, de Cacá Velasco. A produção executiva é assinada por Nora Goulart, Justine Otondo e João Queiroz. A trilha sonora original é de Leo Henkin, e a pós-produção de imagem é da Post Frontier. A data de estreia ainda não foi definida.

Saiba mais sobre a torcida Coligay

Coligay, torcida organizada do Grêmio que existiu entre 1977 e 1983, em foto de Ricardo Chaves. Ricardo Chaves / Divulgação/Libretos

Fundada e liderada por Volmar Santos, na época gerente da boate Coliseu, a Coligay nasceu na tarde de 10 de abril de 1977, no jogo Grêmio 2x1 Santa Cruz, pelo Campeonato Gaúcho. Foi, como escreveu o jornalista Eduardo Deconto em reportagem publicada em Zero Hora em 2022, "uma torcida pioneira, a única organizada identificada como homossexual (muito antes da sigla LGBT+ surgir) a frequentar um estádio de futebol. Uma torcida revolucionária, que combateu a homofobia (muito antes da palavra surgir nos dicionários) em plena ditadura militar". Era "uma nova afronta ao machismo gaúcho", conforme a edição de 26 de setembro de 1977 de Zero Hora.

— Na época, eu não tinha a noção. Mas vai ficar para o resto da vida na história do Grêmio — contou Volmar a Deconto.

Volmar Santos (em foto de 2023, em Passo Fundo) foi o fundador da Coligay, em 1977. Rosângela Borges / Agência RBS

O nome da torcida vem da boate comandada por Volmar no número 1.281 da Avenida João Pessoa. Da Coliseu, os "coliboys" seguiam à risca o hino do clube: percorriam a pé — às vezes de ressaca — os dois quilômetros até o Estádio Olímpico. Lá, faziam coreografias e entoavam cânticos. O centroavante Baltazar, apelidado de Artilheiro de Deus, ganhou música personalizada quando entrava em campo: "Vamos todas para o altar, que chegou o Baltazar".

O grupo começou com algumas dezenas de torcedores e chegou a ter 200 integrantes, que vestiam trajes de paetê, calças justas e túnicas nas cores do clube. A Coligay enfrentou boatos preconceituosos — como o de que eram "colorados infiltrados para manchar a imagem do Grêmio". Os jogadores demoraram a aceitar, mas depois enalteceram o apoio diferenciado.

— Era uma torcida fantástica, ajudaram no momento difícil do Grêmio (em 1977, o Inter era octacampeão gaúcho). Eles fizeram a diferença — ressaltou o ex-jogador Iúra na matéria de Deconto.

Faixas identificavam a torcida Coligay. A foto é de Antônio Carlos Mafalda. Agência RBS / Agencia RBS

O jornalista Léo Gerchmann, autor do livro Coligay: Tricolor e de Todas as Cores, diz que o Grêmio acabou por abraçar a torcida.

— A sensibilidade do presidente Hélio Dourado ajudou. Um homem tido como politicamente conservador teve a visão de aceitá-los — disse Gerchmann em entrevista publicada em Zero Hora em 2014. — Primeiro, Dourado estranhou. Depois, o Volmar foi até ele e pediu espaço. Ele levou muito em consideração o gesto do Volmar. Para o livro, Dourado me disse: "Eram gremistas. O que eles faziam fora do Olímpico, depois do jogo, não me interessava".

Integrantes da Coligay em foto de Adolfo Alves, no Campeonato Gaúcho de 1977. Agência RBS / Agencia RBS

Apesar da homofobia na sociedade, quase não há registros de ataques aos torcedores da Coligay. Se houvesse, seus integrantes estariam preparados.

— Eles treinavam defesa pessoal, faziam aulas de caratê para se defender. Mas eles não se envolviam em brigas — afirmou Gerchmann.

A Coligay terminou em 1983, quando Volmar Santos teve de voltar para a cidade natal, Passo Fundo, para cuidar da mãe, que estava doente. Nos poucos anos de vida, a torcida viu o Grêmio encerrar o longo jejum no Gauchão, conquistar o primeiro título no Brasileirão, em 1981, e tornar-se campeão da Libertadores e do Mundial, em 1983.

Mais de 40 anos depois, enfim podem ser encontradas iniciativas semelhantes no futebol brasileiro, como a Fla Gay, criada em 2016 com o mesmo nome do grupo surgido em 1979, mas que ficou amaldiçoado por estrear numa derrota por 3 a 0 do Flamengo para o Fluminense; o LGBTricolor, coletivo fundado em 2019 por torcedores do Bahia; e o Vozão Pride, lançado em 2020 para apoiar o Ceará.

