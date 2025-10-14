Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Em breve nas telas
Veja a primeira foto da série e do filme sobre a torcida gremista Coligay

Gravações da produção estrelada por Irandhir Santos foram feitas no Estádio Olímpico, em Porto Alegre

