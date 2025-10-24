O badalado A Voz de Hind Rajab (Sawt Hind Rajab, 2025), que recebeu o Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza e foi escolhido para representar a Tunísia na disputa por uma indicação ao Oscar 2026 de melhor filme internacional, já tem data de estreia confirmada no Brasil. O longa-metragem escrito e dirigido por Kaouther Ben Hania chega aos cinemas do país em 29 de janeiro. A data marca justamente os dois anos da morte da menina palestina que inspira a história contada na tela.
A diretora tunisiana Kaouther Ben Hania é a mesma de O Homem que Vendeu sua Pele (2020), que concorreu ao Oscar internacional, e de As 4 Filhas de Olfa (2023), indicado ao Oscar de melhor documentário.
Em A Voz de Hind Rajab, ela reconstitui a história real de Hind Rajab, uma menina palestina de cinco anos que fica sozinha após seus familiares morrerem dentro do carro no qual tentavam fugir de Gaza durante ataque de tanques israelenses.
Estrelada por atores como Amer Hlehel, Motaz Malhees e Clara Khoury, a narrativa acompanha o esforço de voluntários de uma organização humanitária ligada à Cruz Vermelha na Palestina para resgatar a criança. Com o consentimento de sua mãe, no filme foram utilizadas gravações reais da chamada em que Hind Rajab pedia socorro.
Aplaudido durante 22 minutos no Festival de Veneza, em setembro, A Voz de Hind Rajab é considerado pelo crítico estadunidense Clayton Davis, da Variety, um dos cinco prováveis candidatos ao Oscar de melhor filme internacional.
A distribuição no Brasil será feita pela Synapse Distribution, selo de exibição da SOFA DGTL. Neste domingo (26), A Voz de Hind Rajab abre a primeira edição do Gaza International Festival for Women’s Cinema, realizado até 31 de outubro na cidade de Deir El-Balah, a cerca de 19 quilômetros ao sul da cidade de Gaza.
É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.
Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano