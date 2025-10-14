Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Tendência irreversível
Opinião

Por que há mais filmes dublados do que legendados nos cinemas de Porto Alegre?

Está cada vez mais difícil encaixar a agenda com os horários das sessões no idioma original

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS