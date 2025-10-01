Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Ranking afetivo
Opinião

Os 30 melhores filmes de 2025 até agora (e onde assistir)

Com o fim do terceiro trimestre do ano, atualizei a lista dos meus títulos preferidos

