Os 10 melhores filmes novos para ver no streaming

Dakota Johnson protagoniza "Amores Materialistas" 2025), filme que estreou em 25/9 na HBO Max. Sony Pictures / Divulgação

Como está chegando o fim de semana, o único tempo que muita gente tem para assistir a filmes, fiz uma lista com 10 dos melhores filmes lançados recentemente (da segunda quinzena de setembro para cá) nas plataformas de streaming.

Nem todos são exatamente novos (há um clássico de 1969, por exemplo), nem todos vão combinar com o seu gosto ou o seu estado de espírito, mas todos eu recomendo fortemente.

A ordem é puramente alfabética. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Amores Materialistas (2025)

Dakota Johnson e Pedro Pascal em "Amores Materialistas". A24 / Divulgação

De Celine Song. A falsa comédia romântica com Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans fala da mercantilização do afeto, mostrando como o amor virou uma forma de negócio neste nosso mundo tão capitalista e que tanto valoriza o sucesso, e, como o título anterior da diretora, Vidas Passadas (2023), Amores Materialistas é um outro filme sobre escolhas e renúncias, sobre como equilibramos nossos desejos com a necessidade de segurança e de proteção. (HBO Max)

2) Chamas da Vingança (2004)

Dakota Fanning e Denzel Washington em "Chamas da Vingança". Fox / Divulgação

De Tony Scott. É uma das cinco parcerias do diretor com o ator Denzel Washington. O personagem principal é John Creasy, um ex-agente da CIA que entorna uísque à noite para tentar esquecer que ele é a ovelha que se desgarrou. Ele é tirado do desespero quando lhe oferecem emprego de guarda-costas na Cidade do México, onde há uma onda de sequestros. Quem deve ser protegida é uma menininha loira, a doce Pita Ramos (Dakota Fanning), filha de um industrial mexicano (Marc Anthony) com uma estadunidense (Radha Mitchell). Chamas da Vingança emprega quatro câmeras, fotografia saturada e montagem inquieta para causar impacto visual. É um filme brutal e, ao mesmo tempo, espetacular na exposição da violência. (Netflix)

3) Dias Perfeitos (2023)

Koji Yakusho e Arisa Nakano em "Dias Perfeitos". O2 Play / Divulgação

De Wim Wenders. Dias Perfeitos concorreu pelo Japão ao Oscar de melhor filme internacional, mas é dirigido por um alemão e tem trilha sonora em inglês. Canções como Pale Blue Eyes (The Velvet Underground) e Brown Eyed Girl (Van Morrison), Redondo Beach (Patti Smith) e Perfect Day (Lou Reed) pontuam a jornada de Hirayama, personagem interpretado por Koji Yakusho, vencedor do prêmio de melhor ator no Festival de Cannes. Trata-se do faxineiro dos banheiros públicos de parques e praças de Tóquio. Ele leva uma vida solitária e metódica (o que inclui comer no mesmo restaurante o prato de sempre). Mas seu sorriso ao abrir a porta de casa e mirar o céu evidencia: eis um homem que aprendeu a extrair prazer da contemplação, completude do despojamento, alegria das coisas simples da vida. (Netflix)

4) Os Enforcados (2024)

Leandra Leal e Irandhir Santos em "Os Enforcados". Helena Barreto / Divulgação

De Fernando Coimbra. A Babilônia da era antes de Cristo se conecta à Escócia do século 11 e ao Rio de Janeiro dos anos 2020 na segunda parceria do cineasta com a atriz Leandra Leal. Como O Lobo Atrás da Porta (2013), Os Enforcados é outro ótimo suspense urbano ambientado no Rio com crime e paixão. Leandra interpreta Regina, que, como a Lady Macbeth de Shakespeare, vai incentivar o marido, Valério (Irandhir Santos), a matar o tio Linduarte (Stepan Nercessian) para assumir o trono no mundo do jogo do bicho. (Para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

5) Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

Tom Hardy e Charlize Theron em "Mad Max: Estrada da Fúria". Warner / Divulgação

De George Miller. Estrelado por Charlize Theron e Tom Hardy, o quarto título da saga Mad Max é o melhor filme de ação dos últimos 10 anos. A ação está sempre no centro da cena, que é limpa, embora selvagem, e os cortes — nas imagens! — são precisos. O olhar do espectador está o tempo todo concentrado no meio da tela, e a montagem de Mad Max: Estrada da Fúria acompanha o deslocamento de personagens e objetos para que essa centralidade seja rapidamente restituída. A combinação dessas duas técnicas cinematográficas cria a ilusão de que aquilo que vemos (os duelos, as perseguições, os ataques, as explosões) está mesmo acontecendo — ainda mais que podemos ver muito bem o que está acontecendo. É uma tremenda lição a cineastas que apresentam sequências sujas e confusas como sinônimo da urgência e do caos de um combate. (Netflix)

6) Malu (2024)

Carol Duarte e Yara de Novaes em "Malu". Filmes do Estação / Divulgação

De Pedro Freire. A trama sobre uma atriz decadente que vive às turras com a mãe e com a filha recebeu três troféus no Grande Otelo, o prêmio da Academia Brasileira de Cinema: melhor roteiro original, melhor primeira direção de longa e melhor atriz coadjuvante (para Juliana Carneiro da Cunha). Malu é baseado na vida da atriz paulista Malu Rocha (1947-2013). Pedro Freire é filho do casamento dela com o ator Herson Capri. "Cerca de 80% do filme é calcado no que aconteceu. Meu melhor amigo, quando viu, disse que era quase um documentário", contou o diretor em entrevista. O processo de escrita do roteiro levou cinco anos, tempo em que Freire conseguiu separar "o que era assunto para a conversa com a psicanalista e o que era de interesse para o público". Na ficção, a personagem Joana, interpretada por Carol Duarte, é um alter ego seu e de sua irmã, a atriz Isadora Ferrite, filha do casamento de Malu com o ator Zanoni Ferrite. (Telecine)

7) Mesa Maldita (2022)

Estefania de los Santos e Daivid Pareja em "Mesa Maldita". La Charito Films / Divulgação

De Caye Casas. O filme espanhol é do tipo um em um milhão. Mesa Maldita começa como uma comédia engraçadíssima: Jesús (papel de David Pareja) e María (Estefania de los Santos), pais do recém-nascido Cayetano, estão em uma loja de móveis, onde um vendedor picareta (Eduardo Antuña) tenta convencer o casal a comprar "la mesita del comedor" do título original. O marido quer levar, a esposa não, mas acaba aceitando. A partir daqui, melhor que você mesmo descubra o que acontece. Prepare-se para suar frio, quem sabe até ficar nauseado, mas não perca. Você nunca viu nada igual. (Canal BOOH! do Amazon Prime Video, que tem teste grátis de sete dias)

8) A Mula (2018)

Clint Eastwood em 'A Mula". Warner / Divulgação

De Clint Eastwood. A Mula faz parte de uma série de filmes recentes nos quais Eastwood adaptou histórias reais de homens comuns que acabam empurrados para o extraordinário. O personagem encarnado pelo próprio diretor é fictício, mas foi baseado na trajetória de Leo Sharp (1924-2016). Chamado de Earl Stone, é um sujeito com 80 e tantos anos que sempre colocou o trabalho à frente da família. Depois da falência de sua horticultura, ele acaba recebendo uma proposta: velhinho, branco e sem nenhum registro de multa como motorista, Earl é candidato perfeito para se tornar uma "mula" do cartel mexicano comandado por Latón (Andy Garcia), transportando cocaína pelas rodovias dos EUA. (Netflix)

9) Munique (2005)

Mathieu Kassovitz e Eric Bana em "Munique". DreamWorks / Divulgação

De Steven Spielberg. Indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, direção, roteiro adaptado, edição e música original, este thriller político tem como tema o ataque terrorista da organização palestina Setembro Negro a 11 atletas e treinadores israelenses na Olimpíada de Munique, em 1972. Spielberg também ficcionaliza a campanha de retaliação — em outras palavras, a jornada de vingança — posta em marcha pela então primeira-ministra israelense Golda Meir. E reflete sobre o preço a pagar pelas nações e por seus indivíduos quando empreendem matanças "justificadas". Como diz um personagem, "todo esse sangue se volta para nós". No elenco, Eric Bana, Daniel Craig e Geoffrey Rush. (Netflix)

10) Perdidos na Noite (1969)

Jon Voight e Dustin Hoffman em "Perdidos na Noite". warner / Divulgação

De John Schlesinger. É um dos marcos iniciais da onda de criatividade e ousadia que sacudiu Hollywood no final dos anos 1960. O protagonista é o jovem Joe Buck (Jon Voight), que deixa o Texas para trás rumo a Nova York, onde pretende ganhar a vida como garoto de programa, apostando no seu figurino de caubói para atrair mulheres ricas. Lá, logo descobre que a cidade grande te engole se você for ingênuo. Os caminhos do personagem acabam se cruzando com o de um trambiqueiro de saúde frágil, Enrico "Ratso" Rizzo (Dustin Hoffman). Perdidos na Noite ganhou o Oscar de melhor filme e também as categorias de direção e roteiro adaptado. Em breve, será tema de uma coluna específica. (MUBI)

