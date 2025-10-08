Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O único vencedor do Oscar de melhor filme que era proibido para menores

"Perdidos na Noite" (1969), com Jon Voight e Dustin Hoffman, entrou recentemente no menu da MUBI

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS