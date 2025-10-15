Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Estreia nos cinemas
Opinião

"O Telefone Preto 2" deu engano

Filme de terror estrelado por Ethan Hawke, Mason Thames e Madeleine McGraw entra em cartaz nesta quinta-feira (16)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS