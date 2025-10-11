Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O melhor filme para ver na Netflix no Dia das Crianças

Na verdade, "E.T.: O Extraterrestre" (1982), de Steven Spielberg, é um clássico para todas as idades

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS