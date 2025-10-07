Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O melhor filme de terror do ano já pode ser visto em casa

Gêmeos australianos Danny Philippou e Michael Philippou dirigem "Faça Ela Voltar" (2025), disponível para aluguel no Amazon Prime Video a partir desta terça (7)

Ticiano Osório

