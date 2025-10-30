Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinebiografia musical
Opinião

O filme sobre Bruce Springsteen é um single, mas deveria ser um disco duplo

Jeremy Allen White, da série "O Urso", protagoniza "Springsteen: Salve-me do Desconhecido" (2025), que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (30)

