Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

O filme obrigatório para o Halloween

Sala Paulo Amorim exibe nesta sexta-feira (24) "Halloween: A Noite do Terror" (1978), de John Carpenter, com comentários do crítico Waldemar Dalenogare

Ticiano Osório

