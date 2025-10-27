Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Pazuzu
O filme maldito que tem três sessões em Porto Alegre hoje

Salas do Cinemark no BarraShopping, no Bourbon Ipiranga e no Bourbon Wallig exibem neste segunda-feira (27), às 21h, "O Exorcista" (1973), de William Friedkin

