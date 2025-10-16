Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O filme lindo e premiado que estreia em só um cinema e em só um horário

"Nó" (2025) ganhou três Kikitos no Festival de Gramado, incluindo o de melhor direção, para Laís Melo

