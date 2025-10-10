Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme do tipo ame ou odeie que acabou de estrear na HBO Max

Plataforma adicionou nesta sexta-feira (10) ao seu menu "A Substância" (2024), da diretora francesa Coralie Fargeat

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS