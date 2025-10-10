Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme do 007 que está bombando no Amazon Prime Video poderia ter outros 13 nomes

"Sem Tempo para Morrer" (2021) foi a última aventura com Daniel Craig no papel de James Bond

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS