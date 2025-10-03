Tyriq Withers estrela "GOAT" (2025), filme de Justin Tipping. Parrish Lewis/Universal Pictures / Divulgação

O plano tático de GOAT (HIM, 2025), que estreou nesta quinta-feira (2) nos cinemas, empolga a torcida: um filme de terror ambientado no universo do futebol americano.

Nesse campo, poderiam ser explorados elementos do terror corporal, o body horror (por causa do martírio físico dos atletas, da agressividade inerente ao jogo e das consequentes lesões e concussões); do terror sociopolítico (abordando temas como o racismo estrutural da NFL, a liga profissional do esporte nos EUA, o histórico de negligência dos dirigentes com a saúde dos jogadores e o outro lado da moeda da possibilidade de haver uma rápida ascensão econômica); e até do terror sobrenatural (ou, no mínimo, de cunho religioso, a partir do fanatismo dos torcedores).

O, digamos assim, empresário por trás de GOAT é do ramo. Cineasta de Corra! (2017), Nós (2019) e Não! Não Olhe! (2022), Jordan Peele é um dos produtores do filme dirigido por Justin Tipping, que escreveu o roteiro com Zack Akers e Skip Bronkie.

O diretor Justin Tipping, Tyriq Withers, o produtor Jordan Peele e Marlon Wayans nos bastidores de "GOAT". Parrish Lewis/Universal Pictures / Divulgação

As jogadas são vistosas, graças à combinação dos esforços de Tipping com a diretora de fotografia Kira Kelly, a editora Taylor Joy Mason e as equipes de design de produção, figurinos, maquiagem, efeitos visuais e trilha sonora. Mas esses lances jamais se convertem em touchdown.

Protagonizada por Tyriq Withers, um ex-jogador universitário de futebol americano, a trama acompanha as provações de um jovem quarterback que pode vir a ser o GOAT — o acrônimo de greatest of all time, o melhor de todos os tempos. Mas não custa lembrar que, inglês, a palavra goat designa cabra ou bode, animais associados ao sacrifício e ao satanismo.

O personagem se chama Cameron Cade e cresceu tendo como ídolo Isaiah White, quarterback que foi oito vezes campeão pelo fictício San Antonio Saviors e que é interpretado por Marlon Wayans. Mais conhecido pelas comédias As Branquelas (2004) e O Pequenino (2006) e figura constante em paródias do tipo Todo Mundo em Pânico (2000) e 50 Tons de Preto (2016), Wayans volta a mostrar seu talento dramático, como em Réquiem para um Sonho (2000). Vê-lo no modo intenso e diabólico é um dos poucos atrativos de GOAT.

Marlon Wayans interpreta o veterano quarterback Isaiah White em "GOAT". Parrish Lewis/Universal Pictures / Divulgação

Certa noite, durante um treino solitário, Cameron é agredido na cabeça por um sujeito fantasiado de bode — o filme não deixa claro se era uma pessoa de verdade ou uma entidade sobrenatural.

A lesão cerebral coloca sua carreira em risco, mas, depois de um vai-não-vai, o protagonista acaba aceitando um convite para treinar no complexo instalado no meio do deserto por Isaiah, que está pensando em se aposentar.

Lá, Cameron lidará com uma fã enlouquecida de Isaiah, o médico esquisitão de Isaiah, a esposa endiabrada de Isaiah (papel de Julia Fox, de Joias Brutas), o séquito suicida de Isaiah e as lições sobre pressão, liderança, resiliência, visão e sacrifício do próprio Isaiah, que evidentemente esconde algo por baixo de sua suposta generosidade.

Retomando o jargão do esporte, GOAT nunca avança muitas jardas. Fica patinando em cima de conceitos manjados ou de ideias confusas, sem acrescentar nada de novo nem ao gênero do terror, nem na seara dos filmes sobre futebol americano.

Tyriq Withers encarna o jovem quarterback Cameron Cade em "GOAT". Parrish Lewis/Universal Pictures / Divulgação

GOAT é o que se pode chamar de maçaroca bonita. É apenas uma sucessão — não raro incoerente — de momentos que gritam vejam-como-meu-filme-é-estiloso! e de discursos que ambicionam relevância social, do tipo: "Se você estivesse morrendo de fome na prisão e lhe oferecessem comida ou liberdade, você realmente teria escolha?".

Faltam, contudo, o talento criativo e a contundência de Jordan Peele. E falta também uma cola que desfaça a impressão de estarmos apenas assistindo a uma coleção de videoclipes produzidos por artistas diferentes que curtem estetizar a violência, adoram fazer referências visuais (repare na reprodução da Santa Ceia, por exemplo) e que se contentam em soltar aqui e ali algumas frases de efeito.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.