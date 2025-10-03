Dwayne Johnson interpreta Mark Kerr em "Coração de Lutador: The Smashing Machine" (2025), de Benny Safdie. A24 / Divulgação

Em cartaz desde quinta-feira (2) nos cinemas, Coração de Lutador: The Smashing Machine (The Smashing Machine, 2025) rendeu a Benny Safdie o Leão de Prata de melhor direção no Festival de Veneza e pode valer a Dwayne Johnson, o eterno The Rock, uma indicação ao Oscar de melhor ator.

Tanto o prêmio quanto a aposta parecem exagerados.

Safdie fez um filme bastante convencional na narrativa, sem ousadia na reconstituição das lutas de MMA (sigla em inglês de artes marciais mistas) do personagem biografado, Mark Kerr, duas vezes campeão do Torneio Peso Pesado do UFC, e talvez contido demais — ou respeitoso demais — no retrato dos dramas pessoais do protagonista, que, fora dos ringues, enfrentou o vício em analgésicos e um relacionamento tóxico com Dawn Staples (encarnada por Emily Blunt, também cotada ao Oscar, na categoria de atriz coadjuvante).

Emily Blunt e Dwayne Johnson estão cotados ao Oscar pelas atuações em "Coração de Lutador". A24 / Divulgação

A atuação de Johnson, com cabelos pretos cobrindo sua careca famosa e com próteses no rosto, é realmente o grande trunfo de Coração de Lutador.

Mas possivelmente estamos usando como régua trabalhos anteriores do ator — sua filmografia, cheia de comédias familiares e aventuras escapistas, é marcada por personagens sem complexidade dramática. No novo filme, embora novamente seu corpo bombadaço esteja sempre em evidência, o astro de Jumanji: Bem-vindo à Selva (2017) e Adão Negro (2022) pode exibir talentos insuspeitos e uma vulnerabilidade inédita.

Produzido por um estúdio queridinho dos críticos, o A24 (o mesmo de Moonlight e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, ambos ganhadores do Oscar), Coração de Lutador é o primeiro longa-metragem solo do diretor Benny Safdie. Com o irmão, Josh Safdie, ele assinou títulos como Amor, Drogas e Nova York (2014), Bom Comportamento (2017) e Joias Brutas (2019).

Josh também fez um filme sozinho que vem aparecendo nas previsões para o Oscar 2026: Marty Supreme, outra cinebiografia ambientada no mundo do esporte — Timothée Chalamet interpreta o lendário jogador de tênis de mesa Marty Reisman (1930-2012).

Mark Kerr nos tempos em que lutava nas competições de MMA. UFC / Divulgação

No papel de Mark Kerr (que hoje tem 56 anos e é visto brevemente no final de Coração de Lutador), Dwayne Johnson relembra o seu próprio passado de lutador profissional, antes de iniciar sua trajetória em Hollywood como o Escorpião Rei de O Retorno da Múmia (2001). A trama se passa entre 1997 e 2000, começando com a recriação da estreia de Mark Kerr em uma competição realizada em São Paulo, o World Vale Tudo Championship 3.

É um dos melhores momentos do filme: ali vemos a selvageria do combate, mas também o coração de Kerr, preocupado com o estado de saúde do oponente que acabou de esmagar. Esse contraste entre a brutalidade do atleta e a delicadeza da pessoa fascina e intriga o espectador.

Bas Rutten, Ryan Bader, Dwayne Johnson e Emily Blunt em cena de "Coração de Lutador: The Smashing Machine". A24 / Divulgação

Quando vai ao Japão para lutar no Pride, que era o maior e mais popular evento de MMA naquele período, Kerr é questionado por um jornalista: já imaginou como seria perder? O lutador estadunidense não sabe responder, sequer consegue imaginar uma derrota, evita pensar nisso, como uma estratégia mental.

Mas Kerr não é tão forte quanto parece ou quanto ele próprio pensa que é. Os remédios opioides, altamente viciantes, são um alívio tanto para as dores do seu corpo quanto para os problemas da vida amorosa. Ele ama Dawn, mas o relacionamento com a namorada é nocivo para sua carreira, inclusive dificultando suas tentativas de se manter sóbrio.

Um ombro amigo para Kerr é o de outro lutador, Mark Coleman, vivido por um bicampeão do torneio Bellator, o estadunidense Ryan Bader. Quando o protagonista telefona por causa de uma crise doméstica, Coleman promete ajudá-lo prontamente: "Vou pegar o primeiro avião". Como será se um tiver de brigar contra o outro no ringue?

