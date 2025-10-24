Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme da Netflix em que os EUA são alvo de um míssil nuclear

Idris Elba e Rebecca Ferguson estrelam "Casa de Dinamite" (2025), disponível a partir desta sexta-feira (24) na plataforma

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS