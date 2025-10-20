Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Em cartaz nos cinemas
Opinião

O filme com Julia Roberts que ataca a Geração Mimimi

O italiano Luca Guadagnino dirige "Depois da Caçada" (2025), que também aborda o movimento #MeToo e a cultura do cancelamento

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS