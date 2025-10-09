Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Ficção científica
Opinião

O filme com Jared Leto sobre inteligência artificial só vale pela trilha sonora

Ator protagoniza "Tron: Ares" (2025), que estreou nesta quinta-feira (9) nos cinemas

