Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filmaço sobre a máfia que acabou de estrear na Netflix

Plataforma adicionou ao seu menu "Os Bons Companheiros" (1990), de Martin Scorsese

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS