O filmaço de terror sobre seis amigas que vão explorar uma caverna

Natalie Mendoza em cena de "Abismo do Medo" (2005), filme dirigido por Neil Marshall. Califórnia Filmes / Divulgação

Com apenas três minutos, Abismo do Medo (The Descent, 2005) já dá um baita susto — e sangue já respinga em cena. Mais sustos e mais sangue virão pela frente neste claustrofóbico e cruel filme de terror britânico que está disponível no Amazon Prime Video e na MUBI.

O filme foi escrito e dirigido por Neil Marshall, que recentemente assinou títulos como Hellboy (2019), Terror no Deserto (2022) e A Duquesa Vingadora (2024). Por Abismo do Medo, ele recebeu o prêmio de melhor diretor no British Independent Film Award. Houve uma continuação, Abismo do Medo 2 (2009), mas que não teve participação do cineasta.

Marshall já havia chamado a atenção dos fãs do gênero com seu longa de estreia, Cães de Caça (2002). As tramas são parecidas. No primeiro, seis soldados encaram lobisomens em uma floresta na Escócia, enquanto também precisam lidar com algumas rixas pessoais.

Em Abismo do Medo, temos seis mulheres praticantes de esportes radicais, que, ao ingressarem em uma caverna nas Montanhas Apalaches, nos EUA, deparam com estranhas presenças. E igualmente há desavenças entre as amigas a partir do momento em que se veem presas em um labirinto de pedra.

As principais personagens são Sarah (Shauna Macdonald), que vai para a aventura carregando na bagagem emocional um enorme trauma, e Juno (Natalie Mendoza), que, de tão destemida, chega a ser irresponsável. Completam a turma Beth (Alex Reid), melhor amiga de Sarah, a maluquinha Holly (Nora-Jane Noone), Rebecca (Saskia Mulder) e Sam (MyAnna Buring).

O elenco de "Abismo do Medo", no sentido horário: Natalie Mendoza, Shauna Macdonald, Alex Reid, Nona-Jane Noone, Saskia Mulder e MyAnna Buring. Califórnia Filmes / Divulgação

Quando o sexteto enfurna-se na caverna, Marshall exibe seu talento na área, sobretudo porque aposta em medos primitivos, como o do escuro e o de lugares fechados. O cenário sombrio, com túneis minúsculos, é iluminado aqui e ali por lanternas e sinalizadores coloridos — que dão um clima sobrenatural ou extraterrestre.

As situações de pânico e pavor engendradas pelo cineasta reverenciam clássicos como Amargo Pesadelo (1972), de John Boorman, Carrie, a Estranha (1976), de Brian De Palma, Alien: O Oitavo Passageiro (1979), de Ridley Scott, e Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, além da trilogia Uma Noite Alucinante (1981, 1987 e 1992), de Sam Raimi. Por isso algumas cenas podem provocar déjà vu, mas o efeito segue sendo o mesmo: excruciante.

