Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto" (2025), filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

Selecionado pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 de melhor filme internacional, O Agente Secreto (2025) terá pelo menos seis sessões de pré-estreia em Porto Alegre no sábado que vem, 25 de outubro. No GNC Iguatemi, no GNC Moinhos e no GNC Praia de Belas, as exibições serão às 18h40min. Na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, às 18h45min. O horário no CineBancários (Rua General Câmara, 424, no Centro Histórico) é 19h. E no Cinesystem do Bourbon Country, 20h.

O thriller político do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho entra em cartaz no dia 6 de novembro. Antes, em 3 de novembro, haverá duas sessões com entrada franca e com a presença do cineasta na Mostra de Longas do 13º Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, o Frapa.

O Agente Secreto é estrelado por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Carlos Francisco, Hermila Guedes e Udo Kier. Com duas horas e 40 minutos de duração, é um suspense ambientado na década de 1970, durante a ditadura militar. Wagner Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que chega a Recife, em 1977, "fugindo do passado e à procura de um pouco de paz. Mas ele logo se torna um agente do caos na cidade".

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho no set de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

No Festival de Cannes, em maio, o sexto longa-metragem do cineasta de Aquarius (2016) e Bacurau (2019, com Juliano Dornelles) conquistou três prêmios importantes: melhor direção, melhor ator (Wagner Moura) e melhor filme pela Fipresci, a federação internacional dos críticos de cinema.

Nos Estados Unidos, O Agente Secreto vem aparecendo muito bem nas apostas da imprensa especializada para o Oscar 2026. É consenso que estará na lista dos cinco indicados ao prêmio de melhor filme internacional concedido pela Academia de Hollywood.

O crítico Clayton Davis, no site da Variety, colocou o título entre os 10 prováveis candidatos ao Oscar de melhor filme. Wagner Moura é dado como certo entre os concorrentes a melhor ator, e Kleber Mendonça Filho deve disputar pelo menos a estatueta dourada de roteiro original.

O jornalista Scott Feinberg, no Hollywood Reporter, também citou O Agente Secreto como um dos 10 indicados ao Oscar de melhor filme. Para ele, Kleber deve competir pelos troféus de direção e de roteiro original. Wagner Moura ponteia a categoria de melhor ator, e Tânia Maria, potiguar de 76 anos, pode aparecer entre as atrizes coadjuvantes.

