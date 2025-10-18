Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Notícia

"O Agente Secreto" terá seis sessões de pré-estreia em Porto Alegre no sábado que vem

Cotado ao Oscar, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura será exibido no dia 25 no CineBancários, no Cinesystem, na Sala Paulo Amorim e em três cinemas do GNC

Ticiano Osório

