Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Imperdível
Opinião

"O Agente Secreto" tem muitas armas para trazer ao Brasil pelo menos um Oscar

Filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura terá novas sessões de pré-estreia no sábado (1º)

