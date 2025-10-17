Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

"Nosferatu" de Werner Herzog tem sessão de graça em Porto Alegre

Exibição do filme alemão será neste sábado (18), às 10h15min, no Auditório do Goethe-Institut

