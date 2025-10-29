Mostra de cinema independente exibe curtas inéditos na Sala Redenção, com entrada franca

Cena do curta "Marli" (2025), de Diego Zapata. Olho Mágico Filmes / Divulgação

Com quatro curtas-metragens inéditos e em sessões abertas ao público, a 4ª Mostra JPA de Cinema Independente começa nesta quinta-feira (30) às 19h, na Sala Redenção, localizada no campus Centro da UFRGS, em Porto Alegre (Rua Eng. Luiz Englert, 333).

As produções são resultado da última turma do projeto Jovem Produtor Audiovisual. A iniciativa busca fomentar a inclusão e a diversidade na produção cinematográfica.

Durante o ano, os alunos do JPA participaram de oficinas com profissionais da área, além de palestras focadas em temas como cinema indígena, produção periférica e inclusão de pessoa com deficiência (PCD).

Depois da mostra na Sala Redenção, os curtas serão apresentados na EMEF Grande Oriente, no dia 12 de novembro, também com entrada franca.

Os quatro curtas da Mostra JPA

Marli (ficção, 2025, 15min01s)

De Diego Zapata. O curta acompanha um dia na vida de Marli, uma mãe solo que divide sua rotina entre o trabalho em um ateliê e o cuidado com a casa, amparada pela presença discreta da mãe.

O Outro Gaúcho (documentário, 2025, 19min25s)

Cena do documentário "O Outro Gaúcho". Olho Mágico Filmes / Divulgação

De Jader Pxoto. Trata sobre os Lanceiros Negros e como o grupo é retratado na cultura do Estado 180 anos após o Massacre de Porongos, quando foram executados entre 80 e 100 negros durante a Guerra dos Farrapos. "A cultura tradicional do Rio Grande do Sul nos esqueceu na personificação do Gaúcho", diz trecho da sinopse da obra.

Papel de Parede Amarelo (ficção, 2025, 20min)

Cena do curta de ficção "Papel de Parede Amarelo". Olho Mágico Filmes / Divulgação

De Ana Carolina Caumo. O curta mostra uma mulher em confinamento que passa a ter visões no papel de parede. Quanto mais ela observa, mais difícil é escapar.

Vão (ficção, 2025, 20min)

Cena do curta de ficção "Vão". Olho Mágico Filmes / Divulgação

De Maê Nardes. Elvira é uma mulher em ascensão profissional, vive uma fase tranquila e confortável, tem bons amigos e uma recente paixão vem tomando espaço em sua rotina. Porém, ninguém sabe o que a aguarda. "A partir de um olhar sensível e íntimo, a história atravessa a perspectiva de uma pessoa transgênero", diz a sinopse.

Programe-se

4ª Mostra JPA de Cinema Independente

No dia 30 de outubro (nesta quinta-feira), às 19h, na Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333 – bairro Farroupilha)

No dia 12 de novembro, às 19h na EMEF Grande Oriente (Rua Wolfram Metzler, 600 - Rubem Berta)

Entrada franca

*Produção: Maria Clara Centeno

