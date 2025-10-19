"Invocação do Mal 4" já pode ser visto em casa, mas o preço assusta

Lorraine Warren (personagem de Vera Farmiga) e Ed Warren (Patrick Wilson) em "Invocação do Mal 4". Universal Pictures / Divulgação

Há uma coincidência incrível entre Invocação do Mal 4: O Último Ritual (The Conjuring: Last Rites, 2025), que já está disponível para aluguel (R$ 49,90) ou compra (RS 59,90) no Amazon Prime Video, e Faça Ela Voltar (2025), o melhor terror do ano.

Sem dar spoilers nem de um, nem do outro, podemos dizer que a principal personagem feminina entoa, repetidamente, uma espécie de mantra: "Bring her back, bring her back, bring her back" (em português, traga ela de volta).

As semelhanças param por aí.

Uma diferença crucial, e aqui pode haver spoilers sobre Faça Ela Voltar, é que nesse filme dirigido pelos gêmeos Danny Philippou e Michael Philippou a súplica é para um demônio; no novo título do Invocaverso, que tem direção de Michael Chaves, o pedido é para Deus.

Outro contraste violento tem a ver com a imprevisibilidade de um e a previsibilidade do outro. Ambientado em 1986, Invocação do Mal 4 é mais uma adaptação das histórias de paranormalidade, ameaças sobrenaturais e possessão demoníaca que o casal Lorraine Warren (1927-2019) e Ed Warren (1926-2006) viveu para contar. Não existe, portanto, muito risco emocional na aventura protagonizada por Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Também não espere a lógica narrativa de Faça Ela Voltar, consequência de uma cuidadosa construção de mitologia pelos irmãos australianos. Em Invocação do Mal 4, tudo pode, não há nenhum tipo de regramento para os passos das criaturas que atormentam a casa da família Smurl. A única "lei" seguida está ligada à próxima discrepância brutal.

Embora tenha cenas perturbadoras, Faça Ela Voltar não se obriga a assustar o espectador — prefere contaminá-lo com uma tristeza avassaladora decorrente da dor de um prolongado luto e de um trauma indissolúvel. Já Invocação do Mal 4 é fiel ao público que tornou a franquia iniciada em 2013 pelo cineasta James Wan um grande sucesso de bilheteria, com cerca de US$ 2,8 bilhões arrecadados pelos nove títulos lançados.

O diretor James Wan, que criou a franquia, com Patrick Wilson e Vera Farmiga no set de "Invocação do Mal 2". Warner / Divulgação

Campeão de bilheteria da franquia, com US$ 474,3 milhões faturados, Invocação do Mal 4 é um filme que investe pesado no chamado jump scare, o susto que nos faz pular na poltrona do cinema. E pratica essa arte com muita competência e eficiência, apagando a má imagem deixada por Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021), assinado pelo mesmo Michael Chaves.

Em O Último Ritual, o diretor e sua equipe técnica se esforçam para criar uma atmosfera de perigo iminente, ou seja, personagens e espectadores sentem medo de que algo de ruim possa acontecer. E quando isso acontece, Chaves e companhia lançam mão de todos os recursos clássicos (ou manjados, você decide), como espelhos e bonecas, escadas e porões, fantasmas captados em VHS e demônios sorridentes.

Talvez o mais assustador seja o final piegas, mas Invocação do Mal 4 é uma despedida digna. Fica a dica para os fãs: identificar todas as participações especiais na cena de casamento.

