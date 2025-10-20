Filme sobre tomada do Palácio da Justiça da Colômbia por grupo guerrilheiro tem pré-estreia em Porto Alegre

Natalia Reyes interpreta Clara Helena no filme "Novembro". Burning / Divulgação

Será realizada nesta terça-feira (21), às 19h, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, a pré-estreia do filme Novembro (2025), coproduzido pela produtora gaúcha Vulcana Cinema. A sessão terá presença do diretor colombiano Tomás Corredor, que participará de debate mediado pela professora e pesquisadora Cristiane Freitas.

O longa-metragem revisita "um dos episódios mais trágicos e complexos da história recente da Colômbia", segundo o material de divulgação. Foi a tomada do Palácio da Justiça, em Bogotá, pelo grupo guerrilheiro M-19, em 6 de novembro de 1985.

Os principais nomes do elenco são Natalia Reyes (de Pássaros de Verão), Santiago Alarcón e Juan Prada.Diz a sinopse: "Presos em um banheiro por mais de 27 horas durante a tomada do Palácio da Justiça, guerrilheiros, juízes e cidadãos civis encaram algo mais violento do que balas: suas próprias convicções — ou o colapso delas. Fora, o caos. Dentro, uma nação à beira do precipício".

Segundo o diretor, "Novembro é um filme nascido da necessidade de revisitar um momento-chave da nossa história recente, mas a partir de outra perspectiva. A obra não busca reconstruir os fatos, mas sim explorar o que não foi visto: o íntimo, o vulnerável, o humano. Não há heróis ou vilões, apenas pessoas diante de uma realidade que as esmaga. E essa realidade não faz parte apenas do passado. Pode acontecer de novo. Em qualquer país. A qualquer momento".