Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Na Cinemateca Capitólio
Notícia

Filme sobre tomada do Palácio da Justiça da Colômbia por grupo guerrilheiro tem pré-estreia em Porto Alegre

Coproduzido pela produtora gaúcha Vulcana, "Novembro" (2025) reconstitui episódio ocorrido em 1985. Sessão será nesta terça (21), com presença do diretor Tomás Corredor

