Festival Santa Maria Vídeo e Cinema vai exibir curtas de Cuba e documentário sobre a Cisjordânia

Os troféus da mostra competitiva do 17º Santa Maria Vídeo e Cinema. SMVC / Reprodução

A 17ª edição do festival Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) terá uma mostra especial em parceria com uma das principais instituições de ensino da produção audiovisual na América Latina: a Escola Internacional de Cinema e TV de San Antonio de los Baños (EICTV), de Cuba. Oito premiados curtas-metragens cubanos serão exibidos em uma mostra especial e não competitiva.

Segundo o idealizador do Santa Maria Vídeo e Cinema, Luiz Alberto Cassol, essa cooperação é o primeiro passo para alcançar uma meta nos próximos anos: internacionalizar o festival, tornando-se uma competição com filmes latino-americanos.

— Vai ao encontro do que o festival busca: novas narrativas e estéticas que se diferenciem do habitual no tratamento de assuntos mais diversos — comenta o cineasta, que também é curador do evento.

O SMVC ocorre de 29 de outubro até 1º de novembro, no Theatro Treze de Maio, no Auditório da Cooperativa dos Estudantes (Cesma) — Cineclube Lanterninha Aurélio e no Cineclube da Boca (UFSM), em Santa Maria, com programação gratuita.

A mostra da EICTV será no primeiro dia, às 19h, no Theatro Treze de Maio. Entre os títulos exibidos, está Campo de Cebollas, da diretora Juana Miranda González, que estará presente para receber uma homenagem. Nascida no Paraguai, hoje ela é titular da cátedra de Ficção da escola em Cuba.

A lista de curtas se completa com Cuando Llegue La Noche, de Feguenson Hermogène; Fin, de Lara Sousa; Murcielago, de Claudia Claremi; Nunca Jamás, de Violena Ampudia; El Mar También És Suyo, de Michelle Coelho; e Soberane, de Wara.

As produções "se destacam pela experimentação da linguagem cinematográfica", conforme o material de divulgação, seja na ficção ou no documentário. Entre os fundadores da academia, criada em 1986, estão Fidel Castro, Gabriel García Márquez e Fernando Birri. O cineasta brasileiro Orlando Senna já foi diretor da EICTV.

Outro destaque do Santa Maria Vídeo e Cinema deste ano é o documentário Notas Sobre um Desterro (2025), do diretor brasileiro Gustavo Castro. O filme trata da vida de uma família brasileira-palestina na Cisjordânia após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. A sessão será também no dia 29, às 16h, no Treze de Maio.

A sinopse diz o seguinte: "As filmagens do encontro com uma família brasileira-palestina na Cisjordânia em 2018 são revisitadas após 7 de outubro de 2023. O que era para ser um filme sobre as possibilidades de coexistência em uma terra ocupada se transforma em uma brutal reflexão sobre colonização, apartheid, genocídio e a recente proliferação de imagens de guerra, produzidas pelas próprias vítimas de um massacre que se repete no curso do tempo".

Outros dois longas foram convidados para a programação não competitiva. Cine Globo: Uma Vida de Cinema (2024), de Carlos Roberto Grün e Christian Javas, é um documentário sobre um histórico cinema de calçada da cidade de Três Passos. A exibição acontece no Cineclube da Boca, na UFSM, em 31 de outubro, às 14h, com a presença dos diretores.

No dia 1º de novembro, será a vez de Por tu Bien (2025), do argentino Axel Monsú, às 14h30min, no Auditório da Cooperativa dos Estudantes.

A mostra competitiva

Neste ano, o Santa Maria Vídeo e Cinema escolheu o tema "Diálogo" para guiar a seleção de obras das mostras competitivas. A disputa nacional reúne 19 filmes de oito Estados, com quatro animações, oito ficções e sete documentários. Outras oito produções integram a mostra de curtas feitos em Santa Maria e região.

O júri conta com o cineasta Axel Monsú, o jornalista Daniel Rodrigues, presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS), o diretor de fotografia Giovane Rocha, a cineasta e professora na Escola Internacional de Cinema e TV de San Antonio de los Baños Juana Miranda González e a atriz Manuela do Monte.

Os horários e a programação completa estão disponíveis no Instagram.