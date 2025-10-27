Festival Cinema Negro em Ação começa nesta terça na Casa de Cultura Mario Quintana

O Festival Cinema Negro em Ação, que neste ano homenageia o ator Tony Tornado, divulgou os títulos selecionados para sua sexta edição. O evento começa nesta terça-feira (28) e vai até 1º de novembro na Casa de Cultura Mário Quintana.

A mostra competitiva inclui 20 produções, como curtas, longas, videoclipes e videoartes. Entre os títulos selecionados estão Diaspóricas 2 (2025), de Ana Clara Gomes, Esquecendo Flora (2024), de Beto Oliveira, e Quem É Essa Mulher? (2025), de Mariana Jaspe.

O músico Rico Dalasam será a atração musical de abertura desta edição. O show será na Travessa dos Cataventos, às 20h de terça. Já o encerramento contará com uma apresentação do homenageado Tony Tornado. Será no sábado, também às 20h.

Além das produções que participam das mostras competitivas (abaixo, confira a lista completa) o Festival também exibirá Kasa Branca (2024), de Luciano Vidigal, Malês (2024), de Antônio Pitanga, 7 Cortes de Cabelo do Congo (2022), de Luciana Bezerra, e Dois Batuqueiros (2024), de Claudinho Pereira e Carlos Caramez.

As exibições ocorrem simultaneamente à transmissão pelos canais Prime Box Brazil, Cultne.TV e TVE-RS.

A programação do festival inclui oficinas para produtores audiovisuais ao longo da semana, como uma masterclass que ministrada pelo diretor Luciano Vidigal e uma consultoria para cineastas negros sob comando de Emerson Dindo.

Neste ano, o tema é "Revérbero" e busca destacar as conexões com o passado, segundo a divulgação. A organização está a cargo do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), da Secretaria da Cultura (Sedac).

Confira o programa completo no Instagram do evento.

Conheça os selecionados

Mostras competitivas

Longas-metragens

Diaspóricas 2 (2025), de Ana Clara Gomes (GO)

Esquecendo Flora (2024), de Beto Oliveira (SP)

Quem é Essa Mulher? (2025), de Mariana Jaspe (BA)

Curtas-metragens

À Flor da Pele (2025), de Danielle Villanova (RJ)

Aconteceu à Luz da Lua (2025), de Crystom Afronário (RS)

Da Sua, Maria (2025), de Magna Domingues (RJ)

Dia de Preto (2025), de Beto Oliveira (SP)

Mãe (2025), de Jöão Monteiro (RS)

Nevrose (2025), de Ana do Carmo (BA)

Quando as Ondas do Mar Desligam (2025), de Assaggi Piá e Yasoda Nanda (BA)

Vermelho, Preto e Branco é Tradição (2025), de Wagner Abreu (RS)

Videoclipes

B.O.S à Parte (2025), de Guilherme Fernandes dos Santos (RS)

Borborema (2025), de Emília Aidar e Luanda (BA)

Campo Minado (2025), de Lisiane Cohen e Carmem Fernandes (RS)

Herança (2025), de Micah Aguiar e Jonas Sakamoto (MA)

Movido a Água (2025), de Ana Clara Gomes (GO)

Semente (2025), de Madlene Delfino (AL)

Videoartes

Ao Mar... Devolvo o Sal das Nossas Lágrimas (2025), de Giuliano Lucas (RJ)

c0rp0 de bytes: o encontro (2025), de Luques Oliveira (PR)

Coisa de Preto (2025), de Juci W e Tarik (SC)

Exibições especiais

7 Cortes de Cabelo do Congo (2022), de Luciana Bezerra

Dois Batuqueiros (2024), de Claudinho Pereira e Carlos Caramez

Kasa Branca (2024), de Luciano Vidigal

Malês (2024), de Antônio Pitanga

O 6º Festival Cinema Negro em Ação tem apoio institucional da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan), Cine Bancários, Paradiso Multiplica, Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul (SIAV RS) e outros.

Serviço