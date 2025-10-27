Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programação gratuita
Notícia

Festival Cinema Negro em Ação começa nesta terça na Casa de Cultura Mario Quintana

Sexta edição do evento vai homenagear o ator Tony Tornado e exibir 20 curtas, longas, videoclipes e videoartes

