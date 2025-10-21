Faroeste sobre os "Abas Largas" da Brigada Militar encerra filmagens em Porto Alegre; veja fotos 

Ruas e espaços de Porto Alegre viraram cenário para o filme Aba Larga, dirigido por Emiliano Ruschel, na última semana. Após rodar por cidades como Santa Maria, Itaara e Silveira Martins, a equipe encerrou os trabalhos na Capital na sexta-feira (17).

Segundo o material de divulgação, Aba Larga é um faroeste ambientado nos anos 1960. O filme acompanha o ex-capitão Júlio Tedesco (interpretado pelo próprio Emiliano Ruschel), convocado a retornar à ativa para investigar o assassinato de um oficial.

A história é inspirada na história do regimento dos chamados Abas Largas, composto por policiais que faziam o patrulhamento montado em zonas rurais. Eram eles que faziam o patrulhamento para combater crimes como o abigeato.

Na Capital, as filmagens ocorreram em locações emblemáticas, como o Cemitério Municipal, a sede da Brigada Militar, uma ferrovia, um trem em movimento, um sítio na zona rural e um apartamento.

No elenco, estão atores como Werner Schünemann, Zé Victor Castiel, Roberto Birindelli, Angela Dipp, Juliana Silveira, Jairo Mattos e Eduardo Estrela.

A produção foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo 2024 e conta também com apoio da Brigada Militar. A previsão de lançamento é dezembro de 2026.