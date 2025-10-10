Estreia o filme sobre o último episódio de "Caverna do Dragão"

Cena do filme "O Último Episódio", de Maurilio Martins. Filmes de Plástico / Divulgação

Estreou nesta quinta-feira (9) em apenas um cinema de Porto Alegre, a Sala Norberto Lubisco da Casa de Cultura Mario Quintana, e em somente um horário (a sessão das 15h) um filme para quem viveu a infância e a adolescência nas décadas de 1980 e 1990: O Último Episódio (2025).

É o primeiro longa-metragem solo do diretor e produtor Maurilio Martins, um dos integrantes da produtora mineira Filmes de Plástico, a mesma dos premiados Temporada (2018) e O Dia que te Conheci (2023), ambos assinados por André Novais de Oliveira, e Marte Um (2022), de Gabriel Martins.

Coprodução com o Canal Brasil e a Cinefilm, O Último Episódio se passa em 1991. Interpretado por Matheus Sampaio, Erik, 13 anos, tem uma paixão platônica pela colega de escola Sheila (Lara Silva).

Lara Silva e Matheus Sampaio em "O Último Episódio". Trailer / Reprodução

De improviso, para conquistar Sheila, o menino inventa que tem em casa uma fita VHS com o suposto último episódio do cultuado desenho animado Caverna do Dragão (1983-1985), o nome brasileiro da série Dungeons and Dragons, baseada no homônimo jogo de RPG. O problema é que esse episódio final nunca foi produzido, que dirá exibido.

Agora, Erik e seus amigos Cassinho e Cristiane, a Cristão, precisam encontrar uma saída para sustentar essa mentirinha em uma trama que remete à de Rebobine, por Favor (2008): no filme de Michel Gondry, dois amigos criam versões caseiras de filmes populares para substituir o inventário destruído em uma videolocadora.

"Anos Incríveis" e Godard inspiraram "O Último Episódio"

O desenho animado "Caverna do Dragão" (1983-1985). Divulgação / Dungeons & Dragons Entertainment Corporation

Por vídeo, entrevistei o diretor e roteirista Maurílio Freitas, 47 anos, e o ator Matheus Sampaio, 17, que faz o personagem principal do filme O Último Episódio. Confira trechos da conversa:

Como surgiu a ideia do filme?

Maurílio Freitas: A gente estava na fila do Indie, um festival que acontece em Belo Horizonte. Era no dia da abertura, em 2009, e, naquela espera para entrar na sala de cinema, surgiu o papo sobre essa lenda do episódio final de Caverna do Dragão. E aí eu comentei com os meninos que seria se alguém fizesse um filme sobre um garoto, enfim, que está tentando conquistar uma menina, e ele mente que tem a fita. Fui para casa e comecei a esboçar essa ideia. Em 2010, fiz roteiro de um curta, por conta de um edital. Mandamos, não ganhamos. Em 2013, ampliei para um longa, acrescentando personagens como a Cristão. Na virada de 2015 para 2016, a gente ganhou um edital do Fundo Setorial. A partir daí começamos a buscar financiamento, até filmar em 2021. Nesse tempo todo, eu fui me inteirando sobre meus personagens e sobre Caverna do Dragão, mas no fundo eu acho que o filme nasceu de quando eu assisti, talvez pela primeira vez, à série Anos Incríveis (1988-1993), ainda adolescente. Eu brinco que Anos Incríveis formou o meu caráter de adolescente. É nítida a referência em O Último Episódio. Eu queria contar uma história sobre um passado, não necessariamente o meu, que envolvesse esse período da adolescência e esse plot do Erik. Quem nunca fabulou, quem nunca inventou algo para conquistar alguém, para conquistar algo?

Você era fã de Caverna do Dragão?

Maurílio: Eu era. Acho que nunca foi meu desenho favorito, mas eu gostava. Tinha uma queda pelo personagem do Eric, porque ele meio mal-humorado, ranzinza. E pelo Vingador também. Sempre fiquei intrigado por não ter um final, por ficar sem saber se eles vão conseguir sair ou não dali. Hoje, como adulto, entendo que talvez Caverna do Dragão não tivesse mesmo que ter um final. Para deixar a fantasia em aberto, para deixar que cada um de nós imagine o seu final.

Matheus, você não viveu a febre de Caverna do Dragão. Mas encontra na tua infância algo parecido com a relação do Erik com esse desenho animado?

Matheus Sampaio: Eu tenho um apego também gigantesco com o desenho do Bob Esponja. Toda vez que eu assisto hoje, lembro da minha infância, lembro de momentos quando eu chegava da escola e ficava esperando passar o desenho, porque era uma coisa que, sei lá, me fazia bem. Desenhos animados são aquele escape que toda criança tem, uma oportunidade de se ver em um mundo mágico. E foi muito mágico eu ter viajado para 1991. Isso abriu meu repertório como pessoa também.

Maurílio, o processo do Erik de produzir o episódio final de Caverna do Dragão permite uma analogia com o próprio processo de fazer filmes e os desafios de quem trabalha na indústria audiovisual, não?

Maurílio: Quando eu escrevi o projeto, eu usava um texto do Godard (Jean-Luc Godard, cineasta de Acossado e O Desprezo, entre outros tantos filmes), uma frasezinha do Godard. Ele falava que a gente faz filmes para que as pessoas nos conheçam. Em O Último Episódio, também aparece a coisa do coletivo, do cinema como uma atividade coletiva. O Erik sabe que não vai fazer sozinho, ele tem que procurar e convencer pessoas e se envolverem na mesma ideia. Ele tem que fazer negociações de produção, ele contrata um montador, faz o som... Eu acho muito bonito no filme quando o narrador diz que aquela fita foi para uma caixa, mas ficou nele o gosto de de contar histórias. Ele tornou-se um artista, um futuro contador de histórias. Cinema é a gente se despir para o mundo, que é um pouco o que acontece com o Erik. Você tem uma exposição que é até cruel e não sabe o que vai acontecer, não sabe qual será a reação do espectador. Para produzir O Último Episódio, eu fiz o processo igual ao Erik, passei por todo esse período convencendo amigos, convencendo a equipe, colocando as ideias, moldando e aí, agora, você exibe e não tem mais nenhum controle sobre como seu filme será recebido.

Assista ao trailer de “O Último Episódio”: