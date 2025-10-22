Dois filmes gaúchos premiados no Exterior estreiam em cinema de Porto Alegre

"Contrabando" (2023) foi filmado na fronteira com a Argentina. Coletivo Fronteira / Reprodução

Dois longas-metragens produzidos no Rio Grande do Sul e premiados em festivais do Brasil e do Exterior estreiam nesta semana na Sala Norberto Lubisco da Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana. Os títulos integram a mostra Cinema Gaúcho das Missões.

O primeiro filme é Sirus (2022), de João Carlos Cembranel, premiado como melhor filme pela escolha do público no 16º Cine del Mar, em Punta del Leste, no Uruguai (2023), e com a menção honrosa no Portugal Indie Film Festival, em Cascais.

A estreia ocorre nesta quinta-feira (23), às 19h, e o filme volta a ser exibido no sábado (25) e na terça (28), também às 19h.

"Sirius" se passa na época da exploração espacial. Filme Sirius / Divulgação

O outro filme é Contrabando (2023), de João Pedro Gottardo, que recebeu o prêmio de melhor trilha sonora no Festival Coliseu, em Roma, na Itália, os troféus de melhor direção, ator (Emerson Gottardo) e ator coadjuvante (Guilherme Suman) no Golden Wheat, da Turquia, e o Prêmio Especial do Júri no Gladiator, outro festival turco.

A primeira exibição ocorre na sexta-feira (24), às 19h, com novas projeções no domingo (26) e na quarta (29), no mesmo horário.

Sirius é uma ficção ambientada no final da década de 1960, no auge da exploração espacial que levou o homem à Lua. A história acompanha uma normalista de colégio católico de férias no Interior. Lá, ela encontra um "estranho misterioso" que, na verdade, é um alienígena do sistema SIRIUS.

Contrabando integra o estilo “cinema de bombacha”, como define o corroteirista Guilherme Suman, que também interpreta o General Gutiérrez.

A história retrata os "chibeiros", contrabandistas da região costeira com a Argentina. Rodado em Porto Lucena, às margens do Rio Uruguai, o filme acompanha Daniel, que "perambula entre as nações, ávido por fazer negócios e também por tentar encontrar o seu lugar no mundo", explica o material de divulgação.

"Contrabando" foi filmado em Porto Lucena, às margens do Rio Uruguai. Coletivo Fronteira / Reprodução

Contrabando é um lançamento do Coletivo Cultural Fronteira com financiamento do Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei nº 14.017/20.

Produção: Guilherme Freling

