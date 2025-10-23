Cinemark exibe cinco clássicos do terror com ingressos a R$ 13

A rede Cinemark preparou uma programação especial para antecipar as comemorações do Halloween, em 31 de outubro (a propósito, prefiro usar o estrangeirismo do que um termo misógino, Dia das Bruxas).
A Temporada do Terror vai exibir filmes com ingressos a R$ 13. Há lançamentos recentes do gênero, como O Telefone Preto 2 (2025), que terá suas sessões promocionais somente nesta quinta-feira (23), e relançamentos, como a animação A Noiva Cadáver (2005) e o cinquentão Tubarão (1975), que voltam a cartaz no dia 30.
Outros cinco clássicos fazem parte do pacote, mas com uma única exibição por cinema do Cinemark em Porto Alegre. A seguir, saiba mais sobre esses títulos e confira datas e horários das sessões no BarraShopping, no Bourbon Ipiranga e no Bourbon Wallig.
1) Psicose (1960)
De Alfred Hitchcock. É o primeiro filme inspirado em Ed Gein (1906-1984), serial killer conhecido como o Açougueiro de Plainfield por causa das atrocidades cometidas contra os corpos de suas vítimas e os cadáveres roubados do cemitério. Psicose foi o grande sucesso comercial de Hitchcock, que aqui aplicou no público um dos maiores golpes do cinema.
O diretor fez a plateia achar que ele estava contando a história da secretária Marion Crane (Janet Leigh), que rouba US$ 40 mil da imobiliária onde trabalhava para pagar as dívidas de seu amante, até que a famosa e fatídica cena do chuveiro no motel de Norman Bates (Anthony Perkins) mostrou que a história sendo contada era outra.
Sessões nesta quinta (23), às 18h20min, no Cinemark BarraShopping (com preços normais), e no domingo (26), às 18h30min, no Cinemark BarraShopping, no Cinemark Bourbon Ipiranga e no Cinemark Bourbon Wallig (com ingressos a R$ 13).
2) O Bebê de Rosemary (1968)
De Roman Polanski. Este clássico sobre satanismo assusta e cria grande tensão apenas com o poder de sugestão e a maestria narrativa de Polanski. A sinistra "canção de ninar" ficou para sempre guardada na minha memória.
Rosemary (Mia Farrow) e seu marido, o ator Guy (John Cassavetes), se mudam para um apartamento no edifício Dakota, em Nova York. Logo ficam amigos do casal idoso vizinho (Sidney Blackmer e Ruth Gordon, vencedora do Oscar de atriz coadjuvante). Quando Rosemary engravida, uma mulher do prédio se suicida, e Guy começa a agir estranhamente.
Sessões no sábado (25), às 21h, no Cinemark BarraShopping, no Cinemark Bourbon Ipiranga e no Cinemark Bourbon Wallig.
3) O Exorcista (1973)
De William Friedkin. O primeiro título de terror indicado ao Oscar de melhor filme é também uma obra amaldiçoada (clique aqui para saber mais). A história sobre a menina possuída pelo belzebu impressiona ainda hoje, tanto pelas atuações quanto pela atmosfera, pelos sustos e mesmo pelos efeitos especiais.
Ganhador das estatuetas douradas de roteiro adaptado, assinado por William Peter Blatty a partir de seu próprio romance homônimo, e som, O Exorcista também foi indicado nas categorias de direção, atriz (Ellen Burstyn), ator coadjuvante (Jason Miller), atriz coadjuvante (Linda Blair), fotografia, edição e direção de arte.
Sessões na segunda-feira (27), às 21h, no Cinemark BarraShopping, no Cinemark Bourbon Ipiranga e no Cinemark Bourbon Wallig.
4) Sexta-Feira 13 (1980)
De Sean S. Cunningham. A história de um antigo homicídio em Crystal Lake não impede que alguns jovens montem um acampamento de verão no bosque. Lá, acabam perseguidos por um assassino brutal: Jason Vorhees.
O personagem se tornou um dos mais icônicos do subgênero do terror conhecido como slasher. O filme tem momentos memoráveis, como a abertura e a cena do barco no lago.
Sessões nesta sexta-feira (24), às 21h, no Cinemark BarraShopping, no Cinemark Bourbon Ipiranga e no Cinemark Bourbon Wallig
5) Drácula de Bram Stoker (1992)
De Francis Ford Coppola. Na adaptação do livro de Bram Stoker, Vlad Tepes (Gary Oldman), o Conde Drácula, contrata o advogado Jonathan Harker (Keanu Reeves) para cuidar dos papéis de aquisição de algumas propriedades. No entanto, Drácula aprisiona o jovem e vai atrás de sua noiva, Mina Harker (Winona Ryder), pois acredita que ela é a reencarnação de sua antiga amada.
Suntuoso, o filme ganhou o Oscar nas categorias de melhor figurino, assinado por Eiko Ishioka, maquiagem e edição de som, além de concorrer ao prêmio de direção de arte. Gary Oldman merecia ter sido indicado ao troféu de melhor ator.
Sessões na quarta-feira (29), às 21h, no Cinemark BarraShopping, no Cinemark Bourbon Ipiranga e no Cinemark Bourbon Wallig.
