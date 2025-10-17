Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programação gratuita
Notícia

Cinema itinerante que usa energia solar exibe filmes de graça e com pipoca em 34 cidades do RS

Projeto CineSolar, financiado pelo Instituto CPFL, apresenta "Saneamento Básico, O Filme" (2007) e "Meu Malvado Favorito 4" (2024) entre outubro e novembro

