Cinema itinerante que usa energia solar exibe filmes de graça e com pipoca em 34 cidades do RS

Nas sessões do CineSolar e do CineSolarzinho, a entrada é gratuita e há distribuição de pipoca. Thaina Tibana / Divulgação

Até o fim de novembro, o furgão do CineSolar vai rodar o 34 municípios do Estado levando cinema gratuito à população e convidando à conscientização ambiental.

Esta é a 9ª edição do CineSolar e a 5ª edição do CineSolarzinho, a versão para a criançada. Neste ano, serão exibidos, respectivamente, Saneamento Básico, o Filme (2007), de Jorge Furtado, e a animação Meu Malvado Favorito 4 (2024), além de curtas-metragens sobre ciência e meio ambiente.

A entrada é livre, os filmes contam com recursos de acessibilidade e há distribuição de pipoca.

Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga e Bruno Garcia em "Saneamento Básico, o Filme" (2007). Vitrine Filmes / Divulgação

O projeto consiste em um veículo adaptado com placas fotovoltaicas no teto e que carrega todo o cinema: cadeiras, banquetas, sistemas de conversão e armazenamento de energia, som, projeção e a própria tela.

Das 34 cidades contempladas, 11 terão sessões em outubro. É o caso de Derrubadas, nesta sexta-feira (17), Ubiretama (no dia 18), Entre-Ijuís (20), Unistalda (21), Uruguaiana (22), Alegrete (23), Caçapava do Sul (24), Santa Maria (25), Tupanciretã (28), Júlio de Castilhos (29) e Dilermando de Aguiar (30).

Já em novembro, o furgão do CineSolar chega a mais 23 municípios: Osório (dia 1º), Gravataí (4), Porto Alegre (5), Sapucaia do Sul (6), Canoas (7), São Leopoldo (8), Linha Nova (9), Vale Real (11), Monte Belo do Sul (12), Bento Gonçalves (13), Alto Feliz (14), Caxias do Sul (16), Nova Pádua (18), Nova Prata (19), Paraí (21), Protásio Alves (22), Veranópolis (23), Casca (25), Espumoso (26), Salto do Jacuí (27), Marcelino Ramos (28), Erebango (29) e Barra do Rio Azul (30).