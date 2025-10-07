Carazinho terá festival internacional de cinema em novembro; conheça os filmes concorrentes

Carazinho, no norte do Estado, terá seu primeiro festival internacional de cinema entre os dias 13 e 20 de novembro. O evento teve mais de 5 mil inscrições e exibirá cerca de 40 filmes gratuitamente no único cinema da cidade, o Cine Lúmine.

Serão três mostras principais: longa-metragem, curta-metragem e mostra de diversidade. O tema desta primeira edição é Pioneirismo Feminino: Enaltecendo Alice Guy-Blaché, uma homenagem à diretora francesa (1873-1968) pioneira em filmes de ficção, no uso do close-up e na prática de colorir frames.

Segundo o cineasta e diretor do festival Diego Esteve, a escolha de Carazinho para sediar essa ideia vem de sua relação com a cidade. Crescido no município, ele precisou deixar Carazinho para construir sua carreira no cinema.

Agora, Diego tem como objetivo descentralizar o polo cinematográfico de Porto Alegre e de Gramado e oportunizar mais cultura à sua cidade:

— Foi um lugar do qual eu tive que sair para conseguir ir atrás dos meus sonhos e objetivos na cultura, na TV e no cinema. Essa é uma oportunidade Carazinho ver o mundo lá dentro.

Segundo os idealizadores, o evento cria uma vitrine para produções independentes brasileiras, que costumam ter dificuldade para trilharem uma carreira internacional.

— Existem muitos artistas brasileiros que não têm a carreira visível por falta de conhecimento ou falta de oportunidade. Os festivais são um pódio e uma vitrine para o meio audiovisual — afirma a atriz Yasmin Martins Mendes, diretora artística do evento.

Além das mostras competitivas com os selecionados, a programação inclui a exibição de outros filmes, como os documentários Hijas del Monte (2011), de Patrizia Landi, e Ressaca (2018), da mesma diretora com Vincent Rimbaux; e Silêncio (2021), protagonizado por Yasmin Martins Mendes e dirigido por Diego Esteve.

Impacto social

A organização do projeto, financiado via Lei de Apoio e Incentivo à Cultura, também previa uma oficina de curta-metragem com estudantes de escolas públicas do município. Os cerca de 50 participantes iniciaram as atividades em agosto.

— Todo sábado, são oito horas de aula, profissionais de fotografia, de storytelling, de filmmaking e de edição participam das oficinas que vão culminar em cinco curtas-metragens sobre Carazinho — afirma Diego.

A exibição das produções será feita em uma praça da cidade, no dia 20 de novembro.

O festival também presta uma homenagem à carreira da mineira Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil. Amor Maldito (1984) trata de um romance entre duas mulheres e chegou a ter o financiamento rejeitado pela Embrafilme.

Outro homenageado será o diretor Jayme Monjardim, por sua ligação com o Rio Grande do Sul e pelo valor que dá às personagens femininas, conforme Diego. Monjardim tem no currículo a direção de novelas como Pantanal (1990) e O Clone (2001) e da minissérie Maysa (2009). No cinema, dirigiu Olga (2004), O Tempo e O Vento (2013) e O Vendedor de Sonhos (2016).

Selecionados para o Festival de Carazinho

Dos mais de 5 mil títulos inscritos, o festival escolheu 40 produções que vão competir em 17 categorias, incluindo melhor curta, melhor longa e melhor filme.

Veja os concorrentes a melhor longa:

Nosso Sonho (2023), de Eduardo Albergaria

(2023), de Eduardo Albergaria Ezequiel & Estevão (2022), de Flavio Graff

(2022), de Flavio Graff Um Lobo Entre os Cisnes (2025), de Helena Varvaki e Marcos Schechtman

(2025), de Helena Varvaki e Marcos Schechtman Palácio Mon Amour (2024), de Rodrigo Saturnino

Passagrana (2023), de Ravel Cabral

A Flor da Gigoia (2025), de Ivo Schergl Jr.

Atena (2023), de Caco Souza

Passargada (2023), de Dira Paes

Perto do Sol é Mais Claro (2024), de Regis Faria

Edifício Bonfim (2023), de Ligia Walper

O corpo de jurados será composto por 10 profissionais da área: Marcelo Aquino, Nathalia Coutinho, Patrizia Landi, Juan Pablo Domenech, Marco Della Torre, Jessica Córes, Felipe Aguiar e Ana Flavia Cavalcanti, além dos organizadores Diego Esteve e Yasmin Martins Mendes.

Serviço

O que : Festival Internacional de Cinema de Carazinho;

: Festival Internacional de Cinema de Carazinho; Quando : entre 13 e 20 de novembro;

: entre 13 e 20 de novembro; Onde : Cine Lúmine (Av. Flores da Cunha, 599);

: Cine Lúmine (Av. Flores da Cunha, 599); Acompanhe o festival pelo site ou pelo Instagram.