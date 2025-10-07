Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Descentralização
Notícia

Carazinho terá festival internacional de cinema em novembro; conheça os filmes concorrentes

Evento homenageia três cineastas: a francesa Alice Guy-Blaché (1873-1968), a mineira Adélia Sampaio e o paulista Jayme Monjardim

Zero Hora

