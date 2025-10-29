Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Opinião

As 40 coisas que Jorge Furtado aprendeu em 40 anos de carreira

Diretor e roteirista gaúcho compartilhou lições no 1º Encontro Inovacine RS, realizado no Teatro Unisinos, em Porto Alegre

