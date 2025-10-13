Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

A série perfeita para fãs dos filmes de ação e suspense dos anos 1990

Entrevistei Jon Bokenkamp, cocriador de "A Última Fronteira" (2025), e os atores Jason Clarke e Dominic Cooper. Apple TV+ lançou na sexta-feira (10) os dois primeiros episódios

