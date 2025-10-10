10 filmes de terror na Netflix e no Amazon Prime Video para passar mal no Halloween

Cena do filme "A Tristeza" (2021), de Rob Jabbaz, que se passa em Taiwan. Fantaspoa / Divulgação

Época de Halloween, comemorado nesta sexta-feira, 31 de outubro, é época de ver filmes de terror.

Eu separei 10 títulos que são do jeito que eu gosto: dão medo, perturbam e não têm alívio cômico. Aliás, pelo menos quatro deles podem fazer a gente passar mal.

Os 10 filmes podem ser visto na Netflix ou no Amazon Prime Video. E a seleção permite fazer uma volta ao mundo, visitando 10 países de cinco continentes: América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa e Oceania. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Espíritos: A Morte Está ao seu Lado (2004)

"Espíritos: A Morte Está ao seu Lado". GMM Tai Hub / Divulgação

De Banjong Pisanthanakun e Parkpoom Wongpoom. Nossa viagem terrível começa na Tailândia. Depois que sua namorada atropela uma jovem, um fotógrafo começa a ver figuras sinistras nas imagens que registra. Este filme tem um dos finais mais arrepiantes. Eu nunca vou esquecer. (Netflix)

2) À Sombra do Medo (2016)

"À Sombra do Medo". Netflix / Divulgação

De Babak Anvari. A história se passa quase toda em um edifício da Teerã da década de 1980, em meio à guerra entre o Irã e o Iraque. As personagens principais são uma mãe e sua filha pequena. Quando a cidade começa a ser bombardeada, as duas também passam a ser perturbadas por eventos sobrenaturais. O filme mescla o terror de casa mal-assombrada com o drama político, mantendo o espectador tenso até a última cena. (Netflix)

3) Veronica (2017)

"Veronica". Netflix / Divulgação

De Paco Plaza. Ambientado em Madri, na década de 1990, o filme espanhol tem como personagem principal uma adolescente que é aluna de uma escola católica e que cuida dos três irmãos mais novos. Um dia, Veronica compra um tabuleiro ouija pra tentar contato com o pai falecido. Claro que dá tudo errado. (Netflix)

4) Incidente em Ghostland (2018)

"Incidente em Ghostland". Paris Filmes / Divulgação

De Pascal Laugier. O diretor francês filmou no Canadá este terror barra-pesada. Na trama, uma mulher e suas duas filhas, logo na primeira noite na nova casa, têm de lidar com invasores. O que acontece a partir daí é puro pesadelo. (Amazon Prime Video)

5) A Tristeza (2021)

Fantaspoa / Divulgação

De Rob Jabbaz. Filmes de zumbi sempre se prestam a metáforas sobre a época em que foram gestados. Vindo de Taiwan, este título reflete explicitamente a pandemia de coronavírus, mas no fundo vale para qualquer época, como uma fábula, só que muito violenta e muito sangrenta. Na odisseia por sobrevivência do jovem casal Jim e Kat, há membros decapitados por tesouras de jardinagem, olhos perfurados com um cabo de guarda-chuva, torturas com arame farpado, mordidas que dilaceram a vítima, estupros coletivos, atos de necrofilia... (Reserva Imovision, que tem sete dias de teste grátis no Amazon Prime Video)

6) Não Fale o Mal (2022)

"Não Fale o Mal". Shudder / Divulgação

De Christian Tafdrup. Vem da Dinamarca outra pedrada. Atenção: não confunda com a refilmagem estrelada por James McAvoy e Mackenzie Davis. É o Não Fale o Mal original que vai te marcar para sempre. No filme, uma família dinamarquesa de férias na Itália faz amizade com um casal holandês que tem um filho pequeno. Pouco a pouco, a trama ilustra como se comprometer com a civilidade pode ser muito perigoso. (Reserva Imovision que tem sete dias de teste grátis no Amazon Prime Video)

7) Suaves e Discretas (2022)

"Suaves e Discretas". Blumhouse / Divulgação

De Beth de Araújo. A diretora estadunidense que tem pai brasileiro retrata a primeira reunião de um grupo de mulheres neonazistas arregimentado pela professora Emily na Califórnia. Suaves e Discretas ilustra como a teoria vira prática, como uma "brincadeira" pode descambar para algo muito sério. Basta uma fagulha para provocar um incêndio sufocante, e essa sensação é reforçada pela narrativa em tempo real que simula ser em um único plano-sequência, ou seja, sem cortes entre uma cena e outra. (BOOH!, que tem sete dias de teste grátis no Amazon Prime Video)

8) O Mal que nos Habita (2023)

"O Mal que nos Habita". Sol Figueroa Fotografia hola@sol / Divulgação

De Demián Rugna. Os moradores de uma pacata cidade do interior da Argentina recebem uma notícia alarmante: um homem infectado pelo diabo está prestes a dar à luz um demônio real. Desesperados, os habitantes tentam escapar do local. Alerto que a cena do cachorro me fez dar um pulo no sofá. (Netflix)

9) Megalomaníaco (2023)

"Megalomaníaco". Fantaspoa / Divulgação

De Karim Ouelhaj. Os personagens principais são os supostos filhos de um assassino serial que assombrou a Bélgica nos anos 1990, o Carniceiro de Moons. Megalomaníaco mostra como o mal pode ser transmitido, como o mal contamina, como a vítima pode se tornar agressor. E controla as explosões de violência (cenas de estupro, assassinato, humilhação, sequestro, cárcere privado, espancamento, marteladas na cabeça, golpes de faca...) para que tenham o maior impacto possível quando ocorrem. (BOOH!, que tem sete dias de teste grátis no Amazon Prime Video)

10) Faça Ela Voltar (2025)

"Faça Ela Voltar". Sony Pictures / Divulgação

De Danny Philippou e Michael Philippou. O melhor filme de terror do ano se passa na Austrália, onde dois irmãos adolescentes, depois da morte do pai, vão morar num lar adotivo, na casa de uma mulher excêntrica (Sally Hawkins merecia uma indicação ao Oscar) que também acolhe um menino mudo. Coisas estranhas logo começam a acontecer, e Faça Ela Voltar tem pelo menos uma cena que, de tão chocante, pode te fazer dar um grito. (Disponível para aluguel no Amazon Prime Video)

