Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

10 filmes de terror na Netflix e no Amazon Prime Video para passar mal no Halloween

Seleção convida a fazer uma volta ao mundo, visitando países de cinco continentes

Ticiano Osório

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS