Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Televisão
Opinião

"Tela Quente" exibe filme polêmico premiado no Oscar

Vencedor nas categorias de ator (Brendan Fraser) e de maquiagem e cabelos, "A Baleia" (2022) vai ao ar nesta segunda (1º) na RBS TV

Ticiano Osório

