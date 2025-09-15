Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Série "O Estúdio" bate três recordes de prêmios no Emmy

Com 13 troféus, produção disponível no Apple TV+ tornou-se a comédia mais vitoriosa na história da premiação

